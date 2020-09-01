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Политолог Владимир Сергиенко, который живет в Германии, заявил, что Алексей Навальный, возможно, пропал из клиники «Шарите» в неизвестном направлении. Во всяком случае ни врачи, ни медсестры не подтверждают, что оппозиционер находится в этом медицинском учреждении.

Сергиенко рассказал, что в клинику «Шарите» попал его друг. Сперва его лечили в отделении интенсивной терапии, а затем определили в обычную палату. Известный документалист опрашивал медсестер и врачей, однако никто из них не смог сказать, где находится пациент из России.

Друг политолога уверен, что Навального нет ни в обычных палатах, ни в реанимации, ни в отделении, отведенном для VIP-персон. Сергиенко задается вопросом – куда подевался российский оппозиционный блогер и где теперь его искать.

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