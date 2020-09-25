Алексей Навальный, который пока остается в Германии и будет проходить там реабилитацию, выразил благодарность врачам города Омска и пилотам компании S7. Он заявил, что отравление было подстроено таким образом, чтобы на борту самолета некому было оказать ему помощь. Однако благодаря пилотам и медикам блогер все же остался жив, чем нарушил планы отравителей.

Оппозиционер рассказал о целой цепи случайностей, которая помогла ему выжить. Первым звеном в ней оказалась смелость пилотов, которые проигнорировали сообщение о минировании самолета и посадили его вопреки инструкциям. В аэропорту Омска медики, встречавшие борт, сразу же ввели дозу атропина, заподозрив отравление. Именно благодаря этому удалось выиграть время и обеспечить 15-20 часов жизни политику.

«Спасибо вам, неизвестные добрые друзья», – написал в своем Инстаграм-аккаунте блогер. Он также заметил, что хочет поблагодарить и других хороших людей, но сделает это позже.

Напомним, что после того, как политику стало плохо в самолете, летящем из Томска, он провел несколько дней в Омской больнице, а затем был доставлен в немецкую клинику Шарите. В минувшую среду политика выписали, однако он все еще находится в Германии.