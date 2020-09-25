читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Навальный, который пока остается в Германии и будет проходить там реабилитацию, выразил благодарность врачам города Омска и пилотам компании S7. Он заявил, что отравление было подстроено таким образом, чтобы на борту самолета некому было оказать ему помощь. Однако благодаря пилотам и медикам блогер все же остался жив, чем нарушил планы отравителей.

Оппозиционер рассказал о целой цепи случайностей, которая помогла ему выжить. Первым звеном в ней оказалась смелость пилотов, которые проигнорировали сообщение о минировании самолета и посадили его вопреки инструкциям. В аэропорту Омска медики, встречавшие борт, сразу же ввели дозу атропина, заподозрив отравление. Именно благодаря этому удалось выиграть время и обеспечить 15-20 часов жизни политику.

«Спасибо вам, неизвестные добрые друзья», – написал в своем Инстаграм-аккаунте блогер. Он также заметил, что хочет поблагодарить и других хороших людей, но сделает это позже.

Напомним, что после того, как политику стало плохо в самолете, летящем из Томска, он провел несколько дней в Омской больнице, а затем был доставлен в немецкую клинику Шарите. В минувшую среду политика выписали, однако он все еще находится в Германии.

Вам может понравиться

Скабеева осадила депутата Рады Ковтуненко фразой о НАТО и Крыме

На съемках программы «60 минут» депутат ВР Украины, который поднял тему возвращения… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Минэкологии прислало жителям Серпухова письма о полигоне ТКО «Лесная»

Представители подмосковного Минэкологии отправили жителям Серпухова, жаловавшимся на невыносимую вонь, идущую с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Опубликован список стран, куда можно отправиться этой осенью

В конце марта из-за пандемии коронавируса страны закрыли свои границы для путешественников.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 сентября – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 25 сентября – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 сентября – ясно, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 25 сентября – небольшая облачность, до 25 °C | Подольск: погода, 25 сентября – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 25 сентября – переменная облачность, до 26 °C |