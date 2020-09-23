Французское издание Le Monde опубликовало выдержки из беседы Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным, в которой российские президент предположил, что блогер Алексей Навальный вполне мог и сам выпить смертельный яд. Оппозиционер моментально среагировал на это высказывание и дал ответ на него.

Навальный высказался в том духе, что да, он лично на собственной кухне приготовил «Новичок», отхлебнул немного, после чего впал в состояние комы. Блогер назвал такое предположение отличной версией, которая вполне заслуживает пристальное внимание.

Также он с иронией заявил, что в этом крылся его хитрый план – после отравления тихо скончаться в одной из больниц Омска, получив диагноз «пожил достаточно». Навальный отметил, что этот план провалился, так как российского президента сложно переиграть. Путин точно угадал, на что «рассчитывал» оппозиционный политик.