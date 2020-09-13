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На участке избиркома под номером 494 города Кингисепп в воскресенье, 13 сентября, был запечатлен спящий молодой человек, который являлся наблюдателем от «команды Навального».

В местных СМИ отмечают, что после вчерашней бессонной ночи он посетил избирательный участок для слежения за порядком. Ирине Колмогоровой, председателю ТИК, пришлось разбудить его. Однако парень не сразу вспомнил, где он находится и зачем вообще сюда пришел.

Придя в себя, молодой человек сообщил, что на участке все хорошо, а комиссия работает без каких-либо нарушений. Журналисты добавляют, что на УИК 494 были соблюдены все меры Роспотребнадзора касательно борьбы с распространением COVID-19.

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