Врач и известный ведущий Александр Мясников не смог пройти мимо оскорбительных высказываний в адрес своего коллеги Леонида Рошаля. Он достаточно резко ответил на пост Юлии Навальной в Instagram, в котором та назвала доктора «голосом государства» и обвинила его в непрофессионализме.

Мясников в мессенджере Telegram заметил, что Рошаль мудрый и сильный человек, который вряд ли нуждается в защите коллег. Однако высказывание в его пользу – это поддержка всех без исключения коллег, которые слышат подобные оскорбительные формулировки.

Мясников назвал всех тех, кто критикует коллегу, «трусами», а также высказал сожаление, что Рошалю пришлось выслушивать оскорбительные слова от «прямых врагов».

Напомним, что доктор, лечивший Навального в России, отказался участвовать в экспертной группе с немецкими врачами по ситуации с оппозиционером. Он заявил, что не хочет смешивать медицину с политическими интригами. Именно в ответ на это Навальная опубликовала упомянутый выше пост. Сам Рошаль не поверил, что столь некорректное сообщение Юлия писала сама.