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Комиссар Яррик, который известен по Telegram-каналу Astra Militarum, уверен, что воспользовавшись инцидентом с Алексеем Навальным, Англия и США предпримут попытку легализовать разработку и создание химического оружия. Он заявляет, что эти страны давно и серьезно работают над отравляющими веществами. Но им требуется повод для проведения его испытания без общественного резонанса.

Именно для этой цели было раскручено дело Скрипаля, которого якобы отравили «Новичком». Теперь во имя ее достижения используется и российский оппозиционер Навальный. Подобные скандалы необходимы, так как запад сможет оправдать разработку отравляющих веществ и их испытания попытками предотвратить агрессию со стороны РФ.

Яррик пишет, что скандалом с делом Скрипаля начался первый этап создания такого оружия. Теперь, после якобы отравления Навального начнется и второй этап, предполагающий полную легализацию химоружия. Сам же блогер из России принесен в жертву великой цели своими «друзьями», которым он так восхищался.

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