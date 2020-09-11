В своем Инстаграм-аккаунте Максим Галкин опубликовал пародию на переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Речь в импровизированной беседе глав двух государств шла об оппозиционере Алексее Навальном.

По сюжету пародии Лукашенко заявляет о том, что спецслужбы перехватили первый звонок блогера после ее выведения из комы. Навальный в сообщении якобы жалуется кому-то на ужасные условия проживания в Германии, а также на то, что у него не получается обменять рубли.

После этого Галкин уже голосом Путина говорит, что сообщение блогера больше похоже на фейк. «Лукашенко» соглашается, так как по его мнению, слова про рубли смотрятся совсем уж неправдоподобно.

Кроме того, «белорусский президент» рассказывает Путину о том, что в его стране нет никакой пандемии и никакого карантина. Поэтому все граждане должны упорно трудиться. А кто не хочет, будет отправлен на самоизоляцию в СИЗО.