Александр Мясников, главврач одной из больниц Москвы, отреагировал на оскорбительные слова Юлии Навальной, супруги Александра Навального, в адрес врача Леонида Рошаля.

Ранее жена российского оппозиционера сообщила, что не допустит к своему мужу Рошаля, отметив, что тот не врач, а лишь голос государства. Мясников в свою очередь ответил, что даже террористы на Дубровке называли Леонида Михайловича доктором, дав ему пройти внутрь и вывести детей. Он добавил, что именно российская скорая прибыла за Навальным, а российские врачи спасли его, стабилизировав состояние и оказав помощь в транспортировке в Германию.

Главврач добавил, что оскорблять Рошаля недопустимо. Он, скорее всего, просто улыбнется на эти слова, но спасенные им пациенты и коллеги посчитают себя оскорбленными. Мясников при этом отметил, что даже в этом случае взялся бы за лечение Юлии и ее родственников, если бы с ними что-либо произошло, так как это его работа.