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Маргарет Кимберли, политолог и активист из США, решила прокомментировать инцидент, произошедший с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Согласно ее словам, в настоящее время неясно, идет ли речь о банальной случайности или целенаправленном отравлении. Она добавила, что обвинять в случившемся российское правительство нелогично, так как, по ее мнению, Навальный не являлся значимой угрозой для Кремля, поэтому убивать его не имело смысла.

Жозеп Боррель, руководитель дипломатического направления Европейского союза, ранее отметил, что они могли бы осуществить утверждение санкционного режима им. Навального за нарушение человеческих прав.

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