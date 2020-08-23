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На канале ZDF, транслируемом в Германии, сообщили, что Алексея Навального, оппозиционера из РФ, доставили в немецкое медучреждение, признав его гостем Ангелы Меркель, канцлера ФРГ.

Согласно словам корреспондента Тео Колла, речь не идет о сигнале властям России, а лишь об обычном бюрократическом приеме, который позволит предоставить блогеру усиленную защиту. В немецком МВД уже подтвердили эти сведения. Журналист добавил, что сейчас не играет роли, является ли Навальный государственным служащим или нет.

Однако, по мнению работника телеканала, решение установить круглосуточное наблюдение возле клиники, где лечат оппозиционера, может считаться политическим заявлением в адрес Кремля. В СМИ напоминают, что Навальный был доставлен в больницу Берлина вчера, 22 августа.

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