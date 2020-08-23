Врач-эндокринолог Юрий Потешкин выдвинул три причины, которые могли вызвать кому Алексея Навального.

Это могли быть диабетический кетоацидоз, гипогликемия или длительное голодание. Все эти три состояния связаны с патологическим уровнем глюкозы в крови. При этом первые два способны возникнуть только у тех кто людей, кто уже болеy диабетом. Длительное голодание Потешкин считает наиболее маловероятной причиной.

Первая ситуация возникает в том случае, если человек своевременно не вводит инсулин и глюкоза из крови не способна проникнуть в ткани организма. Это приводит к голоданию тканей и разрушению жиров, что, в свою очередь, влияет на рост уровня кетоновых тел, окисляющих кровь, и человек впадает в кому.

Гипогликемия является снижением уровня глюкозы в крови до критичного значения – меньше 2,5 ммоль/л. Она может возникнуть при передозировке инсулина.