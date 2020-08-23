читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Врач-эндокринолог Юрий Потешкин выдвинул три причины, которые могли вызвать кому Алексея Навального.

Это могли быть диабетический кетоацидоз, гипогликемия или длительное голодание. Все эти три состояния связаны с патологическим уровнем глюкозы в крови. При этом первые два способны возникнуть только у тех кто людей, кто уже болеy диабетом. Длительное голодание Потешкин считает наиболее маловероятной причиной.

Первая ситуация возникает в том случае, если человек своевременно не вводит инсулин и глюкоза из крови не способна проникнуть в ткани организма. Это приводит к голоданию тканей и разрушению жиров, что, в свою очередь, влияет на рост уровня кетоновых тел, окисляющих кровь, и человек впадает в кому.

Гипогликемия является снижением уровня глюкозы в крови до критичного значения – меньше 2,5 ммоль/л. Она может возникнуть при передозировке инсулина.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В Хакасии коронавирус стал причиной смерти ещё двух пациенток

В Хакасии из-за коронавируса скончались ещё две пациентки. Как отмечается, это женщины… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.08.2020
  • читать 1 минуту

К границам России ночью переброшены 6 американских бомбардировщиков B-52

Прошлой ночью американские ВВС решили перебросить к российским границам шесть стратегических бомбардировщиков… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300-350 млн рублей

В издании ТАСС заявили, что на ремонтные работы по восстановлению авианесущего крейсера… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 августа – небольшой дождь, до 21 °C | город Мытищи: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 августа – ясно, до 22 °C | Королев: погода, 23 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Подольск: погода, 23 августа – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 23 августа – переменная облачность, до 26 °C |