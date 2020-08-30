Эксперт-микробиолог, специалист по химическому и биологическому оружию, а также участник комиссии по разоружению в Ираке и экс-советник генсекретаря ООН в интервью с изданием “Красная Весна” прокомментировал отравление Навального.

Как он заявил, тяжёлое отравление могла вызвать передозировка фармацевтического препарата, который создан на основе ингибиторов холинэстеразы. Особенно тяжёлый эффект будет при смешивании с алкоголем.

Такие препараты, как отметил эксперт, являются нейромедиаторами, передающими нервный импульс, и в результате этого у человека может наступить паралич, и даже парализовать сердце. При передозировке таким препаратом от спазма человек, чувствуя, что не может дышать, может начать кричать.