читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский музыкант Сергей Шнуров поддержал Алексея Навального. Он разместил на своей странице в Инстаграм новое стихотворение, посвященное оппозиционеру, а также привел скриншоты сообщений, в которых говорится, что отравление может негативно повлиять на функционирование его нервной системы.

В произведении, опубликованном в Инстаграме, Шнуров признается, что раньше относился к Навальному абсолютно безразлично. Однако после того, как он впал в кому из-за отравления, солист «Ленинграда» согласен скорее проголосовать за него, чем против.

Кроме того, Шнуров зарифмовал факты того, что оппозиционер клеймил «нечистых на руку», однако «товарищи чекисты» превзошли в своем стремлении избавиться от блогера даже известное итальянское семейство Медичи. Теперь музыкант даже деньги в ФБК готов передать.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В Чите мужчина поймал ползавшую в вентиляции крысу

В городе Чита житель 1-го микрорайона смог поймать крысу, ползавшую в вентиляционной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Избитый на улице в Тюменской области 20-летний мужчина скончался в больнице

Анатолий Алтухов, двадцатилетний житель поселка Голышманово, расположенного в Тюменской области, скончался после… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

30 случаев коронавируса выявили в Калининградской области

В оперштабе по противодействию COVID-19 в Калининградской области сообщили сегодня, 23 августа,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 25 августа – пасмурно, до 22 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 27 °C |