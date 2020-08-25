Российский музыкант Сергей Шнуров поддержал Алексея Навального. Он разместил на своей странице в Инстаграм новое стихотворение, посвященное оппозиционеру, а также привел скриншоты сообщений, в которых говорится, что отравление может негативно повлиять на функционирование его нервной системы.

В произведении, опубликованном в Инстаграме, Шнуров признается, что раньше относился к Навальному абсолютно безразлично. Однако после того, как он впал в кому из-за отравления, солист «Ленинграда» согласен скорее проголосовать за него, чем против.

Кроме того, Шнуров зарифмовал факты того, что оппозиционер клеймил «нечистых на руку», однако «товарищи чекисты» превзошли в своем стремлении избавиться от блогера даже известное итальянское семейство Медичи. Теперь музыкант даже деньги в ФБК готов передать.