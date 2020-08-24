Анна Бондаренко, реабилитолог из РФ, сообщила, что выздоровление Алексея Навального зависит о того, как скоро медики смогут поставить ему правильный диагноз и назначить лечение.

Согласно имеющейся информации, российский оппозиционер лежит в коме 2-й степени, которая проявляется в случае поражения нервной системы. Речь идет о широком определении, к которому относят пациентов, узнающих родственников и медиков, но не реагирующих на внешние раздражители.

Реабилитолог добавили, что, выйдя из комы, некоторые люди успешно возвращают себе все потерянные умения, а другие оказываются инвалидами. На это влияет возраст пациента, курс проводимого лечения и общее состояние организма. Бонадренко добавила, что иногда кома оказывается защитной системой организма, поэтому существует вероятность, что данное состояние не станет причиной необратимых последствий у Навального.