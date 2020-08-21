Политик и общественный деятель Эрнест Макаренко заявил, что инцидент с Навальным никому в России не выгоден. Более того, громкие слова и заявления об «отравлении» более походят на манипуляции с мнением граждан.

Как утверждает глава МО Ново-Переделкино в Москве, устранение блогера выгодно либо его хозяевам на Западе, либо же коллегам. Ведь в таком случае из Навального без труда можно сделать сакральную жертву «режима» и кричать на каждом углу об «ужасных» условиях жизни в России. Поэтому поиском виновников, если они есть, разумно заняться на стороне подельников и единомышленников блогера.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш считает иначе. Она опубликовала пост в Twitter, где обвинила представителей государства в косвенной причастности к случившемуся инциденту.

Но, по словам Макаренко, «скорее всего, здесь совокупность каких-то других причин. К тому же, появилась информация, что он пил самогон, возможно, принимал какие-то препараты. Я думаю, что все эти версии [о намеренном отравлении] рассыпятся, когда окончательно будет [дано] какое-то медицинское заключение и выздоровление Навального, как я предполагаю».

Политик уверен, заинтересованных в этом происшествии заметить несложно. Например, когда Навальному стало дурно, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон сразу дали о себе знать. Президент Франции вообще предложил Навальному политическое убежище. Подобные поступки выдают виновников, которым происшествия с блогером выгодны как лицам, заинтересованным в расшатывании обстановки в РФ.

Напомним, Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву утром 20 августа. Самолёт в срочном порядке сел в Омске. Блогера направили в БСМП №1. Сейчас его состояние называют стабилизировавшимся.

У представителей правоохранительных органов имеется версия, что Навальному могло стать хуже из-за употребления оксибутирата натрия. Препарат является психотропным веществом, его оборот в РФ ограничен.