Видео: в Уфе пара занялась сексом прямо на улице рядом со школой

На интернет-портале канала UTV появилось видео, на котором можно увидеть, как молодая пара занимается сексом прямо на тротуаре, расположенном неподалеку от учебного заведения.

Отмечается, что влюбленная парочка была запечатлена вчера, 16 июня, в дневное время суток рядом с пересечением улиц Борисоглебской и Коммунаров. Очевидцами этого непристойного занятия стали жители близлежащих жилых зданий и учащиеся местной школы.

Согласно словам свидетелей произошедшего, совершив половой акт, молодые люди еще немного полежали на земле, а потом поднялись и ушли в неизвестном направлении. Согласно предварительным сведениям, влюбленные находились в нетрезвом состоянии.