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В Тюмени вчера, 28 июня, примерно в полпятого дня молодая женщина выпала с общего балкона, расположенного на 22-м этаже.

Данный инцидент произошел в одном из новых жилых зданий, находящихся на улице Дружбы. Согласно словам очевидцев, они увидели, как на перилах балкона сидит девушка, у которой были явные намерения свести счеты с жизнью. Местные жители вызвали полицейских, но те не успели приехать вовремя – женщина наклонилась и упала.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть девушки. Позднее сотрудники правоохранительных органов установили личность умершей. Ею оказалась 34-летняя тюменчанка. Тело погибшей было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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