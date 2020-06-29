В Тюмени вчера, 28 июня, примерно в полпятого дня молодая женщина выпала с общего балкона, расположенного на 22-м этаже.

Данный инцидент произошел в одном из новых жилых зданий, находящихся на улице Дружбы. Согласно словам очевидцев, они увидели, как на перилах балкона сидит девушка, у которой были явные намерения свести счеты с жизнью. Местные жители вызвали полицейских, но те не успели приехать вовремя – женщина наклонилась и упала.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть девушки. Позднее сотрудники правоохранительных органов установили личность умершей. Ею оказалась 34-летняя тюменчанка. Тело погибшей было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.