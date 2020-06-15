В Москве на Хохловской площади молодая пара занялась сексом, совершенно не стесняясь окружающих людей.

Инцидент был записан на видео, которое впоследствии было опубликовано в ряде Telegram-каналов. Как сообщается, молодые люди, полностью обнажённые, разместились на асфальте и целовались. Окружающие же в это время снимали их на телефон, многие посчитали происходящее забавным и смеялись. Сама пара ничуть не смущалась и тоже радовалась происходящему. Остановить их никто даже не пытался.

Согласно сообщению полиции, на данный момент к ним не поступало по поводу этого инцидента никаких заявлений о нарушении порядка.

В комментариях к видео пользователи Сети резко раскритиковали происходящее и сообщили, что это “настоящее лицо москвичей”.

