Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Москве на Хохловской площади молодая пара занялась сексом, совершенно не стесняясь окружающих людей.

Инцидент был записан на видео, которое впоследствии было опубликовано в ряде Telegram-каналов. Как сообщается, молодые люди, полностью обнажённые, разместились на асфальте и целовались. Окружающие же в это время снимали их на телефон, многие посчитали происходящее забавным и смеялись. Сама пара ничуть не смущалась и тоже радовалась происходящему. Остановить их никто даже не пытался.

Согласно сообщению полиции, на данный момент к ним не поступало по поводу этого инцидента никаких заявлений о нарушении порядка.

В комментариях к видео пользователи Сети резко раскритиковали происходящее и сообщили, что это “настоящее лицо москвичей”.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

В Санкт-Петербурге с 15 июня смягчаются некоторые меры по противодействию распространению коронавируса.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.06.2020
  • читать 1 минуту

Леонид Рошаль напомнил Путину о деле калининградских врачей, которых обвинили в убийстве младенца

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в разговоре с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 12.06.2020
  • читать 1 минуту

Ливийские истребители МиГ-29 перехватили турецкие самолеты

В информационном агентстве Avia.pro сообщили о том, что истребителям МиГ-29 ливийских ВВС… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 15 июня – небольшая облачность, до 23 °C | город Мытищи, 15 июня – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский, 15 июня – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 15 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Королев, 15 июня – пасмурно, до 29 °C | Подольск, 15 июня – ясно, до 20 °C | Армавир, 15 июня – пасмурно, до 26 °C |