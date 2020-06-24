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В Сети появилось видео из Калининграда, где одна из участниц марша во время парада Победы потеряла туфлю. Однако несмотря на такую «потерю», участница решила, что не может прервать шествие и продолжила маршировать. Сам видеоролик был опубликован Tekegram-каналом LIFE SHOT.

На опубликованных кадрах стоит обратить на марширующую девушку в седьмом ряду с краю. На видео видно, что участница постепенно теряет свою обувь, но не придает этому значения. Данный инцидент не обошелся без внимания руководства.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов после парада обратился к начальникам подразделений и попросил их предоставить ему фамилию девушки, чтобы ее поощрить.

«Отлично всё! И особо я хочу отметить. Вот девушка, которая потеряла туфлю. Вы мне, пожалуйста, её представьте. Я её отдельно поощрю. Потому что, потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил, что случилось. Поэтому отдельно мне её фамилию представьте. Будет поощрена приказом командования», – обратился адмирал Носатов.

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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