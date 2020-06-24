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Издание «Лайф» опубликовало короткий ролик с Красной площади, на котором запечатлен президент Белоруссии Александр Лукашенко в сопровождении глав других государств.

Кто-то из собравшихся на парад гостей выкрикнул слова благодарности белорусскому лидеру и его спутникам за приезд, на что Александр Григорьевич ответил словами:

«В столицу Родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!»

Ответ президента братской республики явно понравился публике – после его слов в кадре слышны шумные овации.

На приёме для глав государств, приглашённых на Военный парад в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, который состоялся в Кремле, Владимир Владимирович Путин выступил с обращением к собравшимся, начав его с воодушевляющих слов:

Дорогие друзья!
Хочу вновь всех вас поблагодарить за то, что вы приехали сегодня в Москву, несмотря на всем хорошо известные непростые обстоятельства, приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75 летию Победы в Великой Отечественной войне.

На параде Победы Александр Лукашенко назвал Москву "столицей Родины"

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  • Анна
  • 22.06.2020
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