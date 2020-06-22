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Грузинский журналист Георгий Габуния в очередной раз оскорбительно выcказался в отношении Владимира Путина.

Стоит отметить, что в 2019 году журналист уже позволял себе отпускать грубые выражения в адрес президента России. Из-за возникшего резонанса Георгия на 2 месяца отстранили от работы на канале. В прошлый раз его высказывания не оставили без внимания Кадыров и Собчак.

На этот раз он в эфире телеканала Mtavari Arkhi в оскорбительной форме обратился к Путину, говоря на русском языке.

В рамках своей передачи Post Factum Габуния, говоря на грузинском языке, высказал уверенность в том, что Рамзан Кадыров организовал на него покушение на убийство. После этого он перешел на русский язык и обратился к Путину, желая ему смерти.

О том, что покушение мог организовать Кадыров, заявили грузинские спецслужбы. Ранее в Тбилиси был задержан россиянин, которого и обвинили в подготовке на покушение. Кадыров, комментируя это, заявил, что в Грузии предпочитают делать глупые заявления, вместо того, чтобы заниматься настоящими проблемами.

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

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