Елена Шувалова, депутат Мосгордумы, была исключена из партии КПРФ решением пленума партии.

Как сообщается, депутат был исключена по двум причинам. Так, первая причина – отсутствие партийной дисциплины во время голосования за городской бюджет. Эта причина, как отмечается, является основной. Второй причиной является круглый стол с Алексеем Навальным, который был организован в прошлом году. Однако мероприятие так и не состоялось из-за отзыва заявки.

Шувалова может оспорить пленум, но, вероятнее всего, делать этого не станет. На данный момент она планирует продолжить работу в Мосгордуме. О вступлении в другую партию она пока что не думала. При этом не исключается, что её могут восстановить в КПРФ, где она состояла с 2014 года.