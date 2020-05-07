Александр Красовицкий, глава ООО «Военно-промышленная компания», сообщил о разработке в Российской Федерации новейшего гусеничного вездехода, способного преодолевать почти любые водоемы.

Согласно словам гендиректора, в настоящее время специалисты компании трудятся над проектированием новой плавучей боевой машины, которая сможет перевозить до 5 тонн грузов. В скором времени будет построен тестовый образец, который направят на заводские испытания. Он также будет продемонстрирован на форуме «Армия-2020».

До этого предприятие специализировалось на изготовлении колесных бронемашин. Именно им была разработана линейка бронетехники «Тигр». Однако благодаря получению компетенции создания и выпуска гусеничных вездеходов, компании удалось значительно расширить поле своей деятельности.