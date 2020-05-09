читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Калининграде местная жительница по имени Людмила Стеч была задержана силовиками.

Кроме того, в её квартире был произведён обыск. Как сообщается, силовики нагрянули в квартиру в шесть часов утра, представившись поначалу сотрудниками Роспотребнадзора. Когда дверь не была им открыта, они разбили окна. После завершения обыска Людмилу увезли для допроса, продолжающегося до вечера.

Женщина была отпущена под подписку о невыезде. В вину ей вменяется поддержка терроризма. По версии следствия, она в октябре 2019 года репостнула запись, посвящённой анархисту Жлобицкому, который совершил взрыв в Архангельске. При этом женщине не дали никаких копий документов.

По словам координатора регионального штаба сторонников Навального Александра Черникова, к ним поступило обращение от подруги и молодого человека Людмилы. Они рассказали о ситуации и предоставили фотографии.

В настоящее время ведётся установлением обстоятельств инцидента.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге пятеро мигрантов всю ночь насиловали свою соотечественницу

В Санкт-Петербурге пятеро мигрантов изнасиловали свою соотечественницу. Инцидент произошёл в ночь на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.05.2020
  • читать 1 минуту

В Набережных Челнах будут судить пять мужчин за групповое изнасилование

В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.05.2020
  • читать 1 минуту

На Алтае мужчина разделся в торговом центре перед двумя девочками

В Горно-Алтайске было направлено в суд обвинительное заключение в отношении мужчины, раздевшегося… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 9 мая – переменная облачность, до 13 °C | город Мытищи, 9 мая – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский, 9 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск, 9 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев, 9 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск, 9 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир, 9 мая – облачно с прояснениями, до 15 °C |