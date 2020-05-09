В Калининграде местная жительница по имени Людмила Стеч была задержана силовиками.

Кроме того, в её квартире был произведён обыск. Как сообщается, силовики нагрянули в квартиру в шесть часов утра, представившись поначалу сотрудниками Роспотребнадзора. Когда дверь не была им открыта, они разбили окна. После завершения обыска Людмилу увезли для допроса, продолжающегося до вечера.

Женщина была отпущена под подписку о невыезде. В вину ей вменяется поддержка терроризма. По версии следствия, она в октябре 2019 года репостнула запись, посвящённой анархисту Жлобицкому, который совершил взрыв в Архангельске. При этом женщине не дали никаких копий документов.

По словам координатора регионального штаба сторонников Навального Александра Черникова, к ним поступило обращение от подруги и молодого человека Людмилы. Они рассказали о ситуации и предоставили фотографии.

В настоящее время ведётся установлением обстоятельств инцидента.