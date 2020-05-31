Археологи из Вашингтона пришли к выводу, что первые цивилизации исчезли из-за того, что у них не было письменности и денег.

В исследовании было изучено около 400 различных групп цивилизаций, и около десяти тысяч лет развития. По словам археологов, письменность и чеканка монет являются весьма важными инструментами для социально-политического развития древних цивилизаций. Отмечается, что они являлись такими же значимыми, как Интернет в настоящее время для людей.

Как заявили учёные, первую, и главную роль в развитии играет увеличение населения. После этого, когда общество уже сформировано, требуется развитие связи и денежной системы. Затем, если эти условия выполнены, происходит переход на третий этап. В ином случае, цивилизацию ждёт упадок.