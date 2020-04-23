Врач московской больницы снял видео из реанимации с пациентами с коронавирусом

В Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией было опубликовано видео, сделанное в реанимации с заражёнными коронавирусом пациентами. Как отмечается, видео было снято главврачом Городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерием Вечорко.

На записи можно увидеть палаты с койками, на которых находятся пациенты, а рядом с ними – медицинские работники. По словам Вечорко, в последнее время в реанимации очень много молодых пациентов, имеющих весьма тяжёлое состояние здоровья. Из-за этого реанимация работает в загруженном режиме.

Также врач отметил, что ежедневно всё больше людей с коронавирусом поступают в больницу, при этом среди них много людей в возрасте около 40 лет. По словам Вечорко, избежать ухудшения ситуации можно только, если люди соблюдают самоизоляцию, и сразу же вызывают врача при обнаружении подозрительных симптомов.