Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией было опубликовано видео, сделанное в реанимации с заражёнными коронавирусом пациентами. Как отмечается, видео было снято главврачом Городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерием Вечорко.

На записи можно увидеть палаты с койками, на которых находятся пациенты, а рядом с ними – медицинские работники. По словам Вечорко, в последнее время в реанимации очень много молодых пациентов, имеющих весьма тяжёлое состояние здоровья. Из-за этого реанимация работает в загруженном режиме.

Также врач отметил, что ежедневно всё больше людей с коронавирусом поступают в больницу, при этом среди них много людей в возрасте около 40 лет. По словам Вечорко, избежать ухудшения ситуации можно только, если люди соблюдают самоизоляцию, и сразу же вызывают врача при обнаружении подозрительных симптомов.

Врач московской больницы снял видео из реанимации с пациентами с коронавирусом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Якутии женщина ушла из обсерватора для покупки алкоголя

В Якутии проводится проверка по факту распространения информации о женщине с подозрением… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.04.2020
  • читать 1 минуту

Украинцев возмутил эстонский учебник, где Крым обозначен как территория России

Конгресс украинцев Эстонии обнаружил, что в эстонском учебнике Крым обозначен как территория… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.04.2020
  • читать 1 минуту

Юрий Чайка считает митинг во Владикавказе «вызывающим сожаление происшествием»

В ходе беседы с журналистами РБК Юрий Чайка, представитель главы государства в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 23 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 23 апреля – снег, до 3 °C | Южно-Сахалинск, 23 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев, 23 апреля – ясно, до 9 °C | Подольск, 23 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Армавир, 23 апреля – небольшой дождь, до 12 °C |