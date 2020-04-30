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Телеведущий Владимир Соловье высказался о наличии у его коллеги Елены Малышевой особняка в США стоимостью в 6,5 миллиона долларов.

Днём ранее Алексей Навальный раскрыл, что у Елены Малышевой в США имеется свой дорогой особняк. Дом располагается в пригородной зоне Нью-Йорке, кроме того, телеведущая является собственницей двух квартир на Манхэттене стоимостью в 4,2 миллиона долларов.

Как заявил Соловьев, Малышева уже очень давно находится на “Первом канале” и пользуется популярностью. Кроме того, она никогда не утаивала, что у неё имеется свой бизнес. При этом, если сравнивать её доходы с заработком заграничных телезвёзд её уровня, получится, что Малышева отнюдь не богато живёт.

Также Соловьёв выразил недоумение тому, почему Малышева, которая не является государственной служащей, не может иметь недвижимость за границей.

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