Пропавший 8 января 30-летний житель Коломны погиб под колёсами поезда

В Коломне завершены поиски 30-летнего Егора Каролида, который пропал 8 января. Как сообщается, в этот день он ушел из своей квартиры, оставив документы и мобильный телефон, и удалив все данные со своего компьютера.

Тело мужчины было обнаружено спустя неделю в районе железнодорожной станции «Конобеево», в 40 км от города. Отмечается, что мужчина был сбит поездом, и произошла трагедия, по предварительной информации, ещё 11 января.

Родственников Егора на опознание пригласили только 15 января, они подтвердили личность погибшего. В настоящее время устанавливаются причины гибели мужчины — был ли инцидент случайностью или он по собственному желанию вышел под колёса поезда. Как сообщили друзья погибшего, он был добрым и правильным человеком, и они не могут предположить, что могло толкнуть его на самоубийство.