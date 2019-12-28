ВКС России уничтожили штаб террористов в Сирии

В информагентстве «Красная Весна», сославшись на свой источник, сообщили о том, что ВКС РФ нанесли авиаудар по штабу Харакат Ахрар Аш-Шам (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии.

Авианалет был осуществлен неподалеку от поселения Марат Ан-Нуаман, расположенного в южной части провинции Идлиб. Отмечается, что в ходе этого удара были ликвидированы два террориста. Еще один член группировки оказался серьезно ранен. Однако их лидер – Джабер Али Паша – смог сбежать.

Таким образом, российские воздушные силы продолжают помогать правительственной армии Сирии в освобождении сирийских земель от террористических группировок. Указывается, что в минувшее воскресенье она смогла освободить еще несколько поселений в юго-восточной части Идлиба