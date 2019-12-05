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Составлен список любимых новогодних фильмов россиян

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Проект «Кино Mail.ru» составил рейтинг любимых новогодних фильмов среди россиян. В первой тройке оказались две работы Эльдара Рязанова: «Ирония судьбы

Проект «Кино Mail.ru» составил рейтинг любимых новогодних фильмов среди россиян.

В первой тройке оказались две работы Эльдара Рязанова: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» на первом месте, и «Карнавальная ночь» на третьем. Комедия Криса Коламбуса «Один дома» была поставлена на второе место.

Продолжение комедии Коламбуса «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» также оказалась в десятке любимых фильмов. Среди остальных картин «Чародеи» Константина Бромберга, «Реальная любовь» Ричарда Кертиса, и другие.

Отмечается, что в списке нет ни одного современного российского фильма. Поэтому для картин XXI века был составлен отдельный рейтинг, который выглядит следующим образом: «Приходи на меня посмотреть» (2000), «Тариф новогодний» (2008), «Ёлки» (2010), «С Новым годом, мамы!» (2012) и «Ёлки-3»(2013).

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