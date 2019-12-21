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Пользователи Сети раскритиковали корпоратив партии Зеленского

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В Сети были опубликованы кадры с новогоднего корпоратива правящей партии Украины. Фото появились в Facebook Елены Мошенец, являющейся народным депутат

В Сети были опубликованы кадры с новогоднего корпоратива правящей партии Украины. Фото появились в Facebook Елены Мошенец, являющейся народным депутатом от партии «Слуга народа».

Как отмечается, на мероприятие пришёл и президент Украины Владимир Зеленский. Сам корпоратив был организован в формате благотворительного вечера 20 декабря на территории КВЦ «Парковый». В подписи Мошенец желает сил в 2020 году.

Пользователи Сети поведение политиков приняли с резким осуждением и негативом. Как сообщается в комментариях, празднование было проведено в весьма неподходящий для страны момент. Новогодний корпоратив депутатов сравнили с «пиром во время чумы», а также назвали «празднованием газовой капитуляции».

Отмечается, что, по ранним сведениям, корпоратив был организован за счёт депутатов — каждый участвующий заплатил около трёх тысяч гривен.

Пользователи Сети раскритиковали корпоратив партии Зеленского

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