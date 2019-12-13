Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

Лев Лещенко, российский певец, в рамках нового интернет-шоу Максима Галкина, получившего название «Музыкалити», использовал нецензурное выражение.

На передачу также пришел Кирилл Бледный, фронтмен музыкального коллектива «Пошлая Молли». В определенный момент ведущий и гости программы начали обсуждать тему о том, почему многие молодые певцы в своих композициях предпочитают называть девушек «шкурами», «суками» и другими оскорбительными словами.

По словам Лещенко, если спросить молодых девушек нравится ли им подобное отношение, то «они отвечают – мне о***но нравится это». Музыкант предположил, что эти слова кажутся им сексуальными. Выругавшийся матом исполнитель сильно поразил Галкина, поэтому он даже не нашел что сказать для продолжения диалога и перешел к обсуждению другого вопроса.