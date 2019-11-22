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Захарова пошутила о «пропаже» унитазов с задержанных Россией украинских кораблей

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Мария Захарова, представитель российского Министерства иностранных дел, решила пошутить по поводу заявлений о «краже» унитазов с патрульных судов Укра

Мария Захарова, представитель российского Министерства иностранных дел, решила пошутить по поводу заявлений о «краже» унитазов с патрульных судов Украины, задержанных РФ.

Согласно ее словам, она не может понять, каким образом боевые возможности кораблей Украины связаны с наличием или отсутствием в них сантехники. Напоминаем, что несколько дней назад Кремль вернул Киеву 3 судна, захваченных около года назад после нарушения российской государственной границы. Позднее на Украине начали жаловаться на их ужасное состояние, якобы с них были украдены розетки и унитазы.

Сотрудники ФСБ позднее опубликовали ответ, в котором говорится, что украинская сторона подписала все необходимые документы, и на тот момент у нее не было никаких претензий в отношении состояния кораблей. Ведомство также разместило ролики, на которых можно увидеть задержанную морскую технику с различных ракурсов.

Захарова пошутила о «пропаже» унитазов с задержанных Россией украинских кораблей

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