В Госдуме предложили собрать для Украины «посылку из унитазов»

Несколько дней назад командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия практически разрушила украинские корабли, задержанные в Керченском проливе.

Военные судна были переданы Киеву 18 ноября. По словам Воронченко, состояние переданных кораблей было ужасающим, с них были сняты плафоны и даже унитазы.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказался насчёт этого обвинения. Он сообщил, что с кораблей ничего не было взято. Кроме того, он высказал идею собрать «посылочку из унитазов». Если Украине они так нужны, то подобная возможность есть.

Через некоторое время после заявления Воронченко ФСБ опровергла его слова, продемонстрировав видеозапись, снятую на возвращаемых кораблях за некоторое время до их передачи. На видео можно увидеть, что всё в целости и сохранности, и возвращены даже личные вещи.