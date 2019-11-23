Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Госдуме предложили собрать для Украины «посылку из унитазов»

Дата:
Несколько дней назад командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия практически разрушила украинские корабли, задержанные в Керченском пр

Несколько дней назад командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия практически разрушила украинские корабли, задержанные в Керченском проливе.

Военные судна были переданы Киеву 18 ноября. По словам Воронченко, состояние переданных кораблей было ужасающим, с них были сняты плафоны и даже унитазы.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказался насчёт этого обвинения. Он сообщил, что с кораблей ничего не было взято. Кроме того, он высказал идею собрать «посылочку из унитазов». Если Украине они так нужны, то подобная возможность есть.

Через некоторое время после заявления Воронченко ФСБ опровергла его слова, продемонстрировав видеозапись, снятую на возвращаемых кораблях за некоторое время до их передачи. На видео можно увидеть, что всё в целости и сохранности, и возвращены даже личные вещи.

В Госдуме предложили собрать для Украины "посылку из унитазов"

Новости по теме:

  1. Спецпредставитель США заявил, что политика Вашингтона в Сирии является законной
  2. Раскрыта личность второго участника расправы над сирийцем
  3. Украинский тренер Вернидуб навсегда отказался от поездок в Россию

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Нганну нокаутировал бывшего чемпиона UFC Веласкеса

В Индии рассказали о последнем «гвозде в гробу» для Су-57

Пьяный российский капитан посадил сухогруз на мель у берегов Швеции

Ракетный эсминец ВМС США Carney вошел в Черное море

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках