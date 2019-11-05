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В больнице Миасса уборщица «умыла» пациентку половой тряпкой

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В одном из медицинских учреждений города Миасс уборщица решила вытереть лицо больной с помощью грязной половой тряпки. Соответствующее видео было разм

В одном из медицинских учреждений города Миасс уборщица решила вытереть лицо больной с помощью грязной половой тряпки. Соответствующее видео было размещено в социальных сетях.

Если судить по комментариям к опубликованному видео, то данное происшествие случилось в травматологическом отделении. Нянечка совершила эти противоправные действия, так как ей надоело постоянно убирать испражнения, разбросанные по всей палате. Представители горбольницы №2 сообщают, что пострадавшая пациентка не контролирует свое поведение из-за психического расстройства.

В администрации лечебного заведения отметили, что собираются наказать женщину, которая сняла данный видеоролик, так как она, по их мнению, нарушила закон о персональных данных. Нянечка, которая умыла» пациентку тряпкой, может быть привлечена к дисциплинарной ответственности после проведения проверки.

В больнице Миасса уборщица «умыла» пациентку половой тряпкой

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