В больнице Миасса уборщица «умыла» пациентку половой тряпкой

В одном из медицинских учреждений города Миасс уборщица решила вытереть лицо больной с помощью грязной половой тряпки. Соответствующее видео было размещено в социальных сетях.

Если судить по комментариям к опубликованному видео, то данное происшествие случилось в травматологическом отделении. Нянечка совершила эти противоправные действия, так как ей надоело постоянно убирать испражнения, разбросанные по всей палате. Представители горбольницы №2 сообщают, что пострадавшая пациентка не контролирует свое поведение из-за психического расстройства.

В администрации лечебного заведения отметили, что собираются наказать женщину, которая сняла данный видеоролик, так как она, по их мнению, нарушила закон о персональных данных. Нянечка, которая умыла» пациентку тряпкой, может быть привлечена к дисциплинарной ответственности после проведения проверки.