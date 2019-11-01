Технология Mutlu AGM – аккумуляторы для автомобилей с системой Start/Stop

Технология абсорбированного электролита была придумана американскими инженерами ещё в далёком 1970 году. Успешно использовалась в авиастроении и космических кораблях. Но, с постепенным развитием и усложнением автомобилей, в самом начале 21 века была востребована в авто с функцией работы мотора Start&Stop. Способность сопротивляться глубокому разряду, выдавать большой стартерный ток и уверенно работать много лет пришлась по вкусу автомобильным компаниям.

Особенность турецких аккумуляторов

Турецкие инженеры к производству новейшей технологии подошли максимально грамотно. Изучив все сложности, с которыми столкнётся будущий источник питания под капотом автомобиля, сделали его максимально нечувствительным к тряске и перепаду температур. Для этого за основу был взят полипропиленовый корпус.

Но, главным отличием от АКБ с электролитом, технология Absorbent Glass Mat отличается отсутствием в банках кислоты в жидком состоянии. Сразу после сборки пакетов пластин, кислота полностью поглощается гранулами абсорбента. Он находится в тонких матах из стекловолокна, которые выполняют двойную роль. Удерживают гелеобразный электролит в непосредственной близости к положительным и отрицательным пластинам. И изолирует электроды, чтобы не произошло короткого замыкания.

Турецкие аккумуляторы Mutlu AGM во всём мире воспринимаются как эталон качества, надёжности и умеренной стоимости. В ассортименте надежного представителя АвтоЕвроТрейд есть все существующие модели АКБ с абсорбированным электролитом. Так, чтобы любой легковой автомобиль с системой Старт/Стоп мог уверенно запускать свой двигатель в любое время года. В том числе и в городском потоке транспорта.

Скрытые возможности технологии

Турецкие инженеры заложили в свою продукцию намного больше возможностей, чем это можно увидеть невооружённым взглядом. АКБ Mutlu AGM способен работать практически в любом положении. Если по какой-либо причине необходимо разместить корпус в наклоненном состоянии не под капотом, а в любой другой части авто. Всё равно герметичный блок не выделяет никаких испарений в атмосферу земли и безопасен для здоровья людей.

Не стоит переживать из-за частичного разряда. Сила стартерного тока будет сохраняться достаточно продолжительный период. Пока разряд не опустится до глубокого состояния. Но и в этом случае источник питания не получит критических повреждений. Как показали испытания на прочность, изделие способно пережить 500 полноценных глубоких разрядов, с последующим восстановлением ёмкости.

Купить аккумулятор Mutlu AGM будет правильным решением в первую очередь для автомобиля с функцией мотора Start/Stop. Но, технологическое изделие оптимально подходит в качестве основного источника питания для домов на колёсах и в качестве резервного аккумулятора для солнечных электростанций. При соблюдении всех условий эксплуатации, батарея способна проработать длительный период.