Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

На видео попал взрыв автомобиля с российско-украинским бизнесменом в Киеве

Дата:
Есть видео
В Сети появился видеоролик, на котором демонстрируется взрыв автомобиля в столице Украины. В нем находился российско-украинский предприниматель Игорь

В Сети появился видеоролик, на котором демонстрируется взрыв автомобиля в столице Украины. В нем находился российско-украинский предприниматель Игорь Сало.

Данное происшествие случилось вчера, 6 ноября, примерно в десять часов вечера по местному времени на Брест-Литовском шоссе. Согласно предварительной информации, байкер приблизился к транспортному средству, положил на крышу взрывчатку, а затем скрылся. В результате взрыва транспорта один человек погиб, а двое получили серьезные ранения.

В СМИ сообщают, что погиб либо водитель, либо телохранитель бизнесмена, а сам Сало и его второй попутчик были отвезены в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов Киева в настоящее время разыскивают мотоциклиста.

На видео попал взрыв автомобиля с российско-украинским бизнесменом в Киеве

Новости по теме:

  1. На F-18 ВМС США обнаружили отметку о сбитом истребителе «Су»
  2. Минздрав уточнил критерии рождения детей
  3. Военные США до сих пор не ответили на неудобный вопрос китайского эксперта

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Глава Псебая ушел в отставку после жестокой расправы подростков над многодетной матерью

Выступление ДДТ на закрытии Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге внезапно прервали

Заместитель главы ФСИН сообщил о провокациях со стороны избитого заключенного

Сборная Англии разгромила своих противников из Панамы на ЧМ-2018

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках