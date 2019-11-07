На видео попал взрыв автомобиля с российско-украинским бизнесменом в Киеве

В Сети появился видеоролик, на котором демонстрируется взрыв автомобиля в столице Украины. В нем находился российско-украинский предприниматель Игорь Сало.

Данное происшествие случилось вчера, 6 ноября, примерно в десять часов вечера по местному времени на Брест-Литовском шоссе. Согласно предварительной информации, байкер приблизился к транспортному средству, положил на крышу взрывчатку, а затем скрылся. В результате взрыва транспорта один человек погиб, а двое получили серьезные ранения.

В СМИ сообщают, что погиб либо водитель, либо телохранитель бизнесмена, а сам Сало и его второй попутчик были отвезены в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов Киева в настоящее время разыскивают мотоциклиста.