На Кургане Бессмертия в Брянске сняли новое танцевальное видео

Вечером 13 ноября в социальных сетях в пабликах, посвящённых городу Брянску, появилось очередное видео с танцами.

На этот раз танцевальные движения исполнил молодой парень. Местом действия был выбран Курган Бессмертия, однако танцор учёл возможные последствия и вёл себя достаточно прилично и не совершал действий, которые могли бы посчитать административным нарушением.

Также он немного обработал ролик и добавил несколько анимационных эффектов.

Впрочем, как выразились некоторые пользователи Сети, назвать его движения танцами можно лишь с натяжкой. Но в целом, видеозапись была воспринята нейтрально, ничего необычного парень, как отмечается, не показал, но и особой критики не вызвал. Хотя, конечно, недовольные, которым мешают уличные танцы, были, как и те, кому они безразличны.