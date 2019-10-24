Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

В Архангельске девушка спрыгнула с Кузнечевского моста

Дата:
В городе Архангельск сегодня, 24 октября, молодая девушка спрыгнула с Кузнечевского моста. Свидетели случившегося вызвали сотрудников службы спасения.

В городе Архангельск сегодня, 24 октября, молодая девушка спрыгнула с Кузнечевского моста. Свидетели случившегося вызвали сотрудников службы спасения.

В местных средствах массовой информации отмечают, что данный инцидент случился примерно в восемь часов утра по местному времени. Очевидцы отмечают, что барышня сама прыгнула в реку Северная Двина. Приехавшие на место происшествия спасатели почти сразу же нашли пострадавшую.

16-летняя местная жительница была обнаружена с правой стороны мостовой конструкции, рядом с солобмальским берегом. К счастью, девушка не получила сильное переохлаждение и не имела видимых повреждений на теле. Ее доставили на сушу, а потом помогли добраться до приехавших медиков.

Новости по теме:

  1. Александр Петров рассказал о прилюдной мастурбации на съемках
  2. Житель Кузбасса убил жену на глазах у маленького сына
  3. Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Жительница Канады выиграла джекпот благодаря долгому ожиданию пиццы

Способность предугадывать случайные числа развивается до 25 лет

Ученые смогут значительно продлить человеческую жизнь

Ученые заявили, что культура секса меняется уже в наше время

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках