В Архангельске девушка спрыгнула с Кузнечевского моста

В городе Архангельск сегодня, 24 октября, молодая девушка спрыгнула с Кузнечевского моста. Свидетели случившегося вызвали сотрудников службы спасения.

В местных средствах массовой информации отмечают, что данный инцидент случился примерно в восемь часов утра по местному времени. Очевидцы отмечают, что барышня сама прыгнула в реку Северная Двина. Приехавшие на место происшествия спасатели почти сразу же нашли пострадавшую.

16-летняя местная жительница была обнаружена с правой стороны мостовой конструкции, рядом с солобмальским берегом. К счастью, девушка не получила сильное переохлаждение и не имела видимых повреждений на теле. Ее доставили на сушу, а потом помогли добраться до приехавших медиков.