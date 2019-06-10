Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

На съёмках программы «Новые русские сенсации» произошёл скандал с участием Виталины Цымбалюк-Романовской и Элины Мазур, её бывшей представительницы в бракоразводном процессе с Арменом Джигарханяном.

Несколько лет назад между женщинами произошла крупная ссора. Элина не справилась с поставленной ей задачей вернуть Армена в семью, из-за чего Виталина решила отказаться от её услуг. После этого Мазур начала распространять информацию, касающуюся личной жизни Виталины, но в итоге на неё саму завели уголовное дело.

Спустя два года бывшие подруги приняли участие в передаче. Поначалу они были расположены в разных комнатах, но Элина узнала, что о ней нелестно высказался Прохор Шаляпин, новый возлюбленный Виталины, пришедший вместе с ней. Разозлённая, она ворвалась в комнату и накинулась на Виталину. Шаляпин был вынужден прийти на помощь своей подруге и разнять дерущихся женщин.