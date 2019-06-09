Видео: Головкин отправил в нокаут Роллса

Геннадию Головкину, боксеру из Казахстана, удалось одолеть уроженца Канады Стива Роллса, отправив его в нокаут.

Поединок между спортсменами состоялся в городе Нью-Йорк на площадке «Мэдисон-сквер-гарден». 37-летний казахстанец победил своего противника уже в 4-м раунде. Для него эта победа стала 39-й по счету. Он проиграл только раз, когда бился с Саулем Альваресом. Тогда он лишился сразу трех чемпионских титулов.

Этот бой является первым для казахстанского спортсмена, проведенный по договору с компанией DAZN, в рамках которого он получит 100 000 000 долларов за шесть поединков. Для канадца данное поражение стало первым в его профессиональной карьере.