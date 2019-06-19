Видео: Дима Билан устроил перформанс со стулом в центре Москвы

Дима Билан направился на мелирование, а потом осуществил перформанс со стулом в центральном районе столицы России. Соответствующий ролик был опубликован в соцсети «Инстаграм».

По словам исполнителя, он отправился к «толковому мастеру» по мелированию волос, воспользовавшись советом знакомых. Таскание стула за собой он объяснил наличием очереди у специалиста. На опубликованных кадрах можно увидеть, как певец расхаживает по московским улицам, шокируя прохожих и иногда садясь на стул, принимая при этом необычные позы.

Поклонники звезды сильно удивились действиями своего кумира. Позднее Яна Рудковская рассказала им, что Билан вот уже на протяжении трех дней трудится над новым музыкальным клипом. Однако некоторые всерьез забеспокоились по поводу мелирования, порекомендовав певцу не менять свой образ.