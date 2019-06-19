Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

Видео: Дима Билан устроил перформанс со стулом в центре Москвы

Дата:
Дима Билан направился на мелирование, а потом осуществил перформанс со стулом в центральном районе столицы России. Соответствующий ролик был опубликов

Дима Билан направился на мелирование, а потом осуществил перформанс со стулом в центральном районе столицы России. Соответствующий ролик был опубликован в соцсети «Инстаграм».

По словам исполнителя, он отправился к «толковому мастеру» по мелированию волос, воспользовавшись советом знакомых. Таскание стула за собой он объяснил наличием очереди у специалиста. На опубликованных кадрах можно увидеть, как певец расхаживает по московским улицам, шокируя прохожих и иногда садясь на стул, принимая при этом необычные позы.

Поклонники звезды сильно удивились действиями своего кумира. Позднее Яна Рудковская рассказала им, что Билан вот уже на протяжении трех дней трудится над новым музыкальным клипом. Однако некоторые всерьез забеспокоились по поводу мелирования, порекомендовав певцу не менять свой образ.

Новости по теме:

  1. Кристина Асмус показала фото с обнаженной грудью
  2. Ратаковски показала шикарную фигуру на фото в откровенном бикини
  3. Нюша опубликовала фото в сексуальном нижнем белье

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Опубликован новый трейлер спин-оффа «Трансформеров» – «Бамблби»

Михалков сравнил премию «Европейский музей года» для «Ельцин-центра» с наградой Вермахта

Владимир Путин получил в подарок от Берлускони пододеяльник

В Непале установят возрастные ограничения для восхождения на Эверест

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках