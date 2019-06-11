В Сети появилось видео с отгоняющим птиц истребителем F-16

В Интернете была размещена запись, на которой показано, как истребитель F-16 перемещается по американской военной базе, чтобы согнать с рулежной дорожки птицу.

На опубликованных кадрах можно увидеть фургон экстренной службы, направляющийся к воздушному судну. На заднем фоне слышатся переговоры диспетчеров с летчиком, в которых отмечается, что пилот движется не в ту сторону. Когда они выясняют причину его действий, за кадром раздается смех.

Эксперты указывают, что птицы могут представлять значительную проблему для пилотов. Они способны угодить в двигатели самолетов, приводя тем самым к серьезным поломкам. На российских аэродромах птиц отпугивают с помощью пугал и имитаторов неприятных для них звуков.