Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Сети появилось видео с отгоняющим птиц истребителем F-16

Дата:
В Интернете была размещена запись, на которой показано, как истребитель F-16 перемещается по американской военной базе, чтобы согнать с рулежной дорож

В Интернете была размещена запись, на которой показано, как истребитель F-16 перемещается по американской военной базе, чтобы согнать с рулежной дорожки птицу.

На опубликованных кадрах можно увидеть фургон экстренной службы, направляющийся к воздушному судну. На заднем фоне слышатся переговоры диспетчеров с летчиком, в которых отмечается, что пилот движется не в ту сторону. Когда они выясняют причину его действий, за кадром раздается смех.

Эксперты указывают, что птицы могут представлять значительную проблему для пилотов. Они способны угодить в двигатели самолетов, приводя тем самым к серьезным поломкам. На российских аэродромах птиц отпугивают с помощью пугал и имитаторов неприятных для них звуков.

Новости по теме:

  1. Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустят на воду в Татарстане
  2. В Эквадоре военные испытали модернизированные российские РСЗО «Град»
  3. Российский Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Порошенко считает себя русскоязычным человеком

На телеканале «Россия-1» грубо послали украинского эксперта во время шоу

На церемонии награждения олимпийцев РФ произошла путаница с ключами от BMW

СМИ: разработка российского ядерного поезда «Баргузин» прекращена

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках