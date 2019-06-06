Посетитель ресторана показал на видео необычный туалет

Посетитель китайского ресторана разместил в Сети видеоролик, на котором демонстрируется необычный туалет заведения. Дело в том, что он выполнен в холодильном стиле.

Клиент одной из закусочных, расположенной в городе Далянь, провинция Ляонин, поделился забавным роликом, показывающим писсуар в мужском туалете, помещенный в коммерческий холодильник с логотипом Pepsi.

Затем камера поворачивается, показывая вход в мужскую кабинку, у которой вместо обычной двери установлены двойные дверцы холодильника.

«Я пошел в туалет, а вместо этого попал на кухню? Как я мог ошибиться? Это что, холодильник?!», – шутит пользователь в опубликованном видео. Владельцы ресторана пока никак не прокомментировали уникальный дизайн своей уборной.