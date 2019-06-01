Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Главный матч по футболу в Лиге чемпионов не обошелся без инцидента в прямом эфире. На поле смогла выбежать девушка в полураздетом виде несмотря на профессиональную охрану контролирующую ситуацию на стадионе.

Во время матча между командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» (Англия) на поле появилась девушка, одетая в черный закрытый купальник. Сотрудники службы безопасности смогли задержать нарушительницу, только в центре поля.

Девушка не оказывала сопротивления. Служба безопасности быстро увела болельщицу от камер. Как нарушительнице удалось пройти через сотрудников безопасности, на данный момент неизвестно.