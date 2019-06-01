Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Дата:
Главный матч по футболу в Лиге чемпионов не обошелся без инцидента в прямом эфире. На поле смогла выбежать девушка в полураздетом виде несмотря на про

Главный матч по футболу в Лиге чемпионов не обошелся без инцидента в прямом эфире. На поле смогла выбежать девушка в полураздетом виде несмотря на профессиональную охрану контролирующую ситуацию на стадионе.

Во время матча между командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» (Англия) на поле появилась девушка, одетая в черный закрытый купальник. Сотрудники службы безопасности смогли задержать нарушительницу, только в центре поля.

Девушка не оказывала сопротивления. Служба безопасности быстро увела болельщицу от камер. Как нарушительнице удалось пройти через сотрудников безопасности, на данный момент неизвестно.

Новости по теме:

  1. Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в ресторане
  2. Дональд Трамп готовится к новой войне
  3. Аферисты украли у 80-летней иркутянки 866 тысяч рублей

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Саша Савельева села на диету для кормящих мам

Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

В Красноярске введен режим «черного неба»

В Малоярославце ребёнка засосало в грязь по дороге из школу

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках