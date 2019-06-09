Невзоров выступил на подтанцовке у Шнурова

В Санкт-Петербурге после второго дня Международного экономического форума состоялась закрытая вечеринка.

По уже сложившейся традиции, на ней выступил музыкальный коллектив «Ленинград», исполнивший несколько композиций. Перед исполнением одной из песен Сергей Шнуров пригласил своего друга, журналиста Александра Невзорова, «подплясывать» на сцену. По его словам, Невзоров в целом музыку весьма недолюбливает, но один трек, «Любит наш народ», пришёлся ему по душе.

Танцор из журналиста вышел неважный — он несколько раз прошёлся по сцене, постоял у синтезатора, покачивая головой в такт, а после пожал бэк-вокалистам руки. Также появилось видео, снятое во время исполнения другой песни, где Невзоров бил в барабан.