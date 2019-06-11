Мини-Рогозина на «Жигулях» отправили в космос

Томские исследователи смогли запустить в ближний космос стратостат, в котором находилась игрушечная модель ВАЗ-2107. За руль машинки была посажена мини-версия Дмитрия Рогозина, руководителя «Роскосмоса».

Аппарат был поднят на высоту 20 000 метров, а затем посажен в 2 000 километрах от места, где был запущен. Данная информация была размещена в социальной сети ВКонтакте. Стратостат включал в себя две ступени: шар-зонд и полезную нагрузку. Во время тестов груз с автомобилем и фигуркой был отсоединен от шара и посажен на парашюте в 150 километрах от точки старта.

Вторую ступень было решено довести до максимально возможной высоты, а затем позволить ей дрейфовать в течение шестнадцати часов. Ученые воспользовались стратостатом с газовой оболочкой, внутри которой поддерживалось нулевое давление.