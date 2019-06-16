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Лобода прокомментировала скандал с Лазаревым на Муз-ТВ

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Поп-певица Светлана Лобода дала небольшой комментарий касаемо скандала с артистом Сергеем Лазаревым на российском телеканале Муз-ТВ. Звезде шоу-бизнес

Поп-певица Светлана Лобода дала небольшой комментарий касаемо скандала с артистом Сергеем Лазаревым на российском телеканале Муз-ТВ.

Звезде шоу-бизнеса задали вопрос касаемо того, в чем заключается причина конфликта с Лазаревым. Лобода предпочла не разглашать все детали произошедшего: «Ой, пусть сам расскажет» — отметила певица. В Инстаграме звезда провела очередной прямой эфир, где поклонники и зрители многочисленное количество раз спросили у певицы по поводу конфликта с Лазаревым.

Напомним, недавно СМИ писали, что Лобода отписалась от Лазарева в социальной сети Instagram именно после того, когда произошел конфликт на премии «Муз-ТВ». Возможная причина тому — информация, что Сергей Лазарев отрицательно высказался в сторону Лободы, когда та выиграла конкурс в номинации «Лучшая певица года».

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