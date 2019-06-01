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Ливерпуль одержал победу над Тоттенхэмом в финале Лиги чемпионов

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Подошел к финалу главный матч Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем. Победу на мадридском стадионе одержали «Красные». Первый гол бы

Подошел к финалу главный матч Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем. Победу на мадридском стадионе одержали «Красные».

Первый гол был забит в начале матча с одиннадцатиметровой отметки игроком Ливерпуля Мохаммедом Салахом.

Казалось бы, не все потеряно для игроков футбольного клуба Тоттехнэм. Но, благодаря отличным оборонным действиям «Красных», игроки «Шпор» так и не смогли забить ни одного гола за 90 минут.

В конце второго тайма, на 87 минуте, игрок Ливерпуля Дивок Ориги ставит предфинальную точку, забив гол с розыгрыша углового. Счет 2-0 в пользу «Красных».

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