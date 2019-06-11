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Хакеры опубликовали фото обнаженной дочери Майкла Шина и Кейт Бекинсейл

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Хакерам удалось взломать смартфон Лили Мо Шин, дочери известных актеров из Великобритании – Кейт Бекинсейл и Майкла Шина – и опубликовать в Сеть ее фо

Хакерам удалось взломать смартфон Лили Мо Шин, дочери известных актеров из Великобритании – Кейт Бекинсейл и Майкла Шина – и опубликовать в Сеть ее фото в обнаженном виде.

Дочь знаменитостей еще не успела показать себя миру в качестве кинозвезды. Хоть она и исполнила свою первую роль уже в шестилетнем возрасте, однако перестала сниматься через четыре года. Всего она сыграла в трех фильмах. Судя по всему, 20-летняя актриса больше всего любит снимать саму себя на телефон, чем и воспользовались хакеры.

Злоумышленники смогли вскрыть мобильное устройство Лили Мо и нашли в нем несколько фотографий, на которых девушка позирует топлес. На одном из снимков она прикрывает грудь, а на других показывает ее во всей красе. Скорее всего, это увеличит популярность актрисы, но вряд ли поможет ей получить крупные роли в кино.

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